Across the Worlds est l'album piano solo officiel de Chrono Cross, entièrement conçu et produit par Wayô Records avec une équipe de prestige. Revivez les meilleurs moments musicaux du jeu dans ce long album, avec l'accord de Yasunori Mitsuda et avec Masashi Hamauzu parmi l'équipe d'arrangeurs !



Conçu dans le cadre de l'anniversaire des 20 ans du jeu vidéo culte Chrono Cross, Across the Worlds est un album d'arrangements sous licence officielle des ayants-droits musicaux aux Septima Ley et Procyon Studio.



Publié en 1999 au Japon et en 2000 dans les pays anglophones sur PlayStation, Chrono Cross est la suite spirituelle du très populaire Chrono Trigger, sorti en 1995 sur Super-Nintendo. L'histoire entraîne les joueurs dans un voyage extraordinaire à travers différents mondes et époques, avec une large palette de personnages. Sa musique, entièrement composée et arrangée par Yasunori Mitsuda, est largement considérée comme l'une des meilleures musiques de jeu vidéo de tous les temps !





Tracklist :



FACE A



01. Chrono Cross -Scars of Time

02. Home World Medley

03. Battle Medley

04. Shadow Forest



FACE B



05. Réminiscence - Pensées persistantes

06. Pensées fugaces

07. Fossil Valley

08. Les défunts



FACE C



09. Chronomantique

10. Mélange d'un autre monde

11. La mer Morte - Tour de Geddon

12. Parques - Destinée divine



CÔTÉ D



13. La fille qui vola les étoiles

14. Les prières du dragon

15. La flamme gelée

16. Rêveurs radicaux -Le Trésor Interdit

Wayô Records et Just for Games annonce la sortie imminente du double vinyle Across The Worlds - Chrono Cross Wayô Piano Collection .Le célèbre JRPG de Square est de retour avec sa bande-son marquante, créée par le compositeur de légende Yasunori Mitsuda, dans cette collection de reprises au piano, disponible en deux vinyles noirs dès le 28 janvier 2022 .