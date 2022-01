Après plusieurs collaborations en tout genre, voici une collaboration inattendu avec le Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Edition .Pour ceux qui aiment les caractéristiques, Snapdragon 870, une batterie de 5 000 mAh, un son stéréo et un écran AMOLED 120 Hz sont toutes des spécifications clés en place. On note également l'appareil photo principal avec une résolution de 64 MP + 8 MP + 2 MP, un module frontal de 16 MP et Android 11 avec coque Realme UI 2.0.