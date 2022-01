Le plus grand tapis est le Roccat Sense Icône XXL, qui mesure pas moins de 920 par 420 mm. Avec une matière en silicone, c'est plutôt sympa.









La surface du tapis est en maille fine, ce qui procure une sensation lisse au toucher. Comme avec chaque tapis de la marque, nous avons le tigre, cette fois imprimé sur le tapis, avec des nuances de bleu et de violet.

Comme pour les autres modèles, les coutures du tapis ont été renforcée, pour une meilleure durabilité.



Le vrai plus du tapis, c'est que si vous avez une souris, avec un faible DPI, vous ne sortirez jamais du tapis. Après, si vous avez une souris avec un bon DPI, vous pouvez y mettre votre clavier dessus. Perso, c'est ce que je fais en général. J'aime bien avoir mon clavier sur le tapis.







Le tapis a reçu un traitement hydrophobe, il est donc étanche. Pas de problème si un peu d'eau ou autre tombé dessus. Ça c'est plutôt cool.

On passe, maintenant, au tapis Roccat Control, le tissu est un peu plus lisse que celui de la version militaire.

Comme pour le militaire, il faut se l'avouer, un bon grand tapis de souris, c'est toujours idéal pour jouer.

J'ai ressenti, un léger glissement lors de ma session de Sea of Thieves. Le tapis accroche in peu moins que le militaire. Après c'est, sans doute ma surface, qui n'était pas adapté.









Les coutures sont renforcées pour une meilleure durabilité. Le confort de glisse est au rendez-vous, il faudra juste s'habituer au tissu sous le poignet.



Petit avis sur les derniers tapis de chez Roccat, que j'ai eu la chance de recevoir à la maison pour les tester.Le premier tapis est le Sense Core Balance, le tapis est de taille petite, la texture est en tissu. Pour les parties de jeux comme un Civilisation c'est parfait.Sur le dessous du tapis nous avons une base antidérapante, bien pratique. C'est toujours frustrant quand le tapis glisse avec la souris.Idéal si le bureau est petit ou encombré par des consoles et jeux vidéo (c'est mon cas !! ).