Panini Comics annonce l'arrivée d'une offre vraiment alléchantes de plusieurs comics.Chaque pack sera constitué des deux premiers comics de la série et il y a du lourd.Chaque pack sera au prix de 20€.

Matt Murdock a échappé de justesse à la mort. Il sort tout juste de l'hôpital, prêt à reprendre son rôle de protecteur de Hell's Kitchen. Enfin, c'est ce qu'il croit mais à présumer de ses forces, Daredevil pourrait bien commettre la plus grosse erreur de sa carrière... Chip Zdarsky (Howard le Canard) et Marco Checchetto (Obi-Wan & Anakin) signent les débuts d'une prestation exceptionnelle sur l'Homme sans peur.

Les Avengers sont de retour avec Captain America, Thor, Iron Man mais aussi la Panthère Noire, Captain Marvel et Miss Hulk ! Ensemble, ils vont affronter la Dernière Armée des Célestes. Mais quel rôle vient jouer Loki dans ce conflit ?

Eddie Brock découvre l'existence de Knull, le dieu des symbiotes. Avec l'aide de Miles Morales, Venom va devoir mener le combat le plus difficile de sa vie. Voici le début de la prestation déjà culte de Donny Cates sur le personnage !

Une faille s'ouvre en plein New York, divisant la ville en deux. Plusieurs super-héroïnes se retrouvent dans une version alternative de la ville. La résistance se met alors en place contre les tyrans qui dominent. Captain Marvel, qui est l'une des rares héroïnes à avoir conservé ses pouvoirs, devra sauver les New-Yorkais avec l'aide de Spider-Woman, Hazmat et Echo. Après le succès de La vie de Captain Marvel en 100% MARVEL, Panini Comics propose pour la première fois la série signée par l'une des stars de la Maison des Idées : Kelly Thompson (Hawkeye, West Coast Avengers, Black Widow).

