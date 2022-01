Après avoir sillonné les rues de la ville sous l’identité de Batman et instillé la peur chez les criminels, Bruce Wayne a exploré les quartiers les plus mal famés de Gotham City. Conscient qu’il ne peut plus compter que sur quelques rares alliés de confiance – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), le lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright) – parmi les notables corrompus de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme le seul citoyen capable d’obtenir vengeance. Lorsqu’un tueur s’en prend aux élites de Gotham City en mettant au point des crimes sadiques, un faisceau d’indices mystérieux plonge notre enquêteur masqué dans les bas-fonds où il croise la route de Selina Kyle, alias Catwoman, (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro), et Edward Nashton (Paul Dano). Tandis qu’il commence à acquérir la certitude que le criminel se trouve sans doute à Gotham City et qu’il voit désormais clair dans son jeu, Batman doit nouer de nouvelles alliances, démasquer le coupable et rétablir la justice dans une ville depuis trop longtemps en proie aux abus de pouvoir et à la corruption.

Le dernier trailer en date de The Batman est maintenant disponible en VF.En attendant, le film The Batgirl, se tourne tranquille en Angleterre, et apparemment, il pourrait y avoir un lien avec Batman V Superman. Attention, rien de plus pour le moment.The Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle du milliardaire solitaire Bruce Wayne, alias Batman qui veille sur Gotham City.Le 2 Mars au cinéma, perso, je vais essayer de me faire le film en VO.