Il n'y a qu'un seul moyen de les arrêter : combattez-les avec tout ce que vous avez. Laissez le feu pleuvoir sur eux, tirez-leur dessus avec des fusils, des arcs, des roquettes ou des armes laser. Hackez-les, tailladez-les et frappez-les avec votre épée, votre hache, votre tronçonneuse ou l'arme qui vous convient le mieux. ELEX II vous permet de choisir comment combattre en mêlée, magique ou à distance - ou une combinaison des trois. Vous pouvez apprendre toutes les compétences et maîtriser toutes les armes - tout dépend de vous.

posted the 01/11/2022 at 02:10 PM by leblogdeshacka