Voici mon petit avis sur le système de sécurité de la marque Strong. Je vous avoue que je m'en sers pour ma Gaming Room, enfin, ma "Bordel Room".Vous le savez, je vous le dis encore, le packaging est plutôt sympa. Il présente le contenu du pack, ainsi que mes caractéristiques du système de sécurité.Le pack que j'ai, propose la base, ce qui est hyper important, car sans elle, les caméras ne fonctionne pas, ainsi que deux caméras.Nous avons bien évidemment, les différentes connectiques, mais aussi deux supports aimantés qui permettent de mettre les caméras dessus et ainsi, gagner du temps pour la recharge. Pour mon utilisation, je recharge les caméras tous les 4 mois ( j'ai laissé le détecteur de mouvement et mon chat aime aller dans la "Bordel Room"), sur la boîte, Strong annonce 6 mois. Après, je suis régulièrement dessus, car je reçois une alerte à chaque passage de mon chat (il faudrait que je pense à la désactiver).L'installation est hyper simple, ok au début, j'ai eu du mal, mais une fois le coup pris ça va vite pour activer les caméras. Les fixations prennent 30 secondes à se mettre au mur et ensuite, il suffit de paramétrer à sa convenance.La qualité de vidéo et de photos est vraiment très bien, en général c'est assez pixelisé, ici c'est plutôt correct, voir très corrects. J'ai comparé avec le système Eufy et je trouve que Strong propose une image plus nette.L'application est intuitive, on peut ajouter des caméras si besoin ou même des détecteurs de fumées, la lumière, un visiophone, bref tous les produits de la marque. D'ailleurs, je pense me prendre un visiophone pour la maison, ma sonnette ne fonctionne plus et le facteur jette mes colis par-dessus le portail, quand il ne les laisse pas devant le portail.