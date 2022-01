Le prochain contenu du jeu The Elder Scrolls Online se dévoile légèrement avec un teaser.Pour le moment, pas plus d'infos, l'opinion dominante des forums fait allusion aux guerriers rouges-gardes comme protagoniste de l'histoire, mais Hammerfell, qui les héberge, est déjà apparu une fois dans The Elder Scrolls II : Daggerfall, même s'il est vrai que nous n'avons vu que une très petite partie de celui-ci. D'ailleurs, Hammerfell est également régulièrement répandu pour être l'un des emplacements possibles pour le très attendu The Elders Scrolls VI, en plus du probable Rock.