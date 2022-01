Retour sur le scandale de la sex tape du couple star des tabloïds des années 1990, la star d'Alerte à Malibu, Pamela Anderson et le batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, durant leur lune de miel qui a été divulgué au grand public.

La série événement sur les années de mariage entre Pamela Anderson et Tommy Lee débarque sur Disney+, le 2 février 2022.Au casting, nous retrouverons, Lily James, dans le rôle de la secouriste d'alerte à Malibu, Sebastian Stan, dans le rôle de Tommy Lee et Seth Rogen.La série est composé de 8 épisodes.Cette histoire, à fait couler beaucoup d'encre dans les années 90, bien avant Paris Hilton et Kim Kardashian.