Bienvenue à l’International School of Shibuya

Tom, jeune collégien, a un coup de coeur pour la belle Harmony. Apprenant que celle-ci se passionne pour les échecs, il décide de s’inscrire au club du collège. Mais il n’en connaît pas les règles ! Il n’a donc pas le choix : il doit tout apprendre et s’entraîner sérieusement.



Très vite, il découvre l’existence de Garry Kasparov, le plus grand joueur de l’Histoire des échecs. Lors de ses recherches Tom tombe sur une machine de réalité virtuelle qui va lui permettre d’analyser les parties les plus mythiques du maître !



Un événement inattendu va alors ouvrir à Tom les portes du très haut niveau des échecs, et ce malgré lui...

BlitzFans de jeux d'échecs et de mangas, Cédric Biscay a pensé à réunir les deux avec une histoire prenante. Le manga est sorti presque en même temps que la série Netflix "Le jeu de la dame", donc au meilleur moment pour parler d'un sujet aussi délicat que les échecs. Ici, pas de bla-bla inutile, le manga est supervisé et parrainé par le maître, Garry KASPAROV.Pour ceux qui ne savent pas jouer au échec, pas de soucis, le manga, nous apprenons pas mal de bonnes choses sur ce jeu compliqué. Sans trop en dire, je peux vous garantir que Cédric Biscay a réussi à faire en sorte de démocratiser les jeux d'échecs grâce à ce Blitz. Avec une bonne dose de SF, d'amour et un soupçon d'échecs (enfin, un énorme soupçon pour le coup). Le dessin de Daitaro Nishihara est vraiment très riche en détails et le scénario de Cédric Biscay et Tsukasa Mori, juste dingue. Mêler, les échecs, le manga et la SF est une pure idée.Il y a 5 tomes pour le moment.Bref, j'ai adoré le tome 1 et je reviens vite pour le tome 2.