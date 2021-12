J'aime bien le design de la couverture J'aime bien le design de la couverture

synopsis :

Lorsque Rita Repulsa utilise un ancien artefact pour se transporter dans un univers sans Power Rangers, elle se retrouve dans un monde avec des aliens, des Kaijū et... Godzilla ! Dans l'espoir d'anéantir ce nouvel ennemi, Rita lance ses propres créatures terribles dans la bataille. Mais elle ne s'attend pas à ce que les Rangers l'aient suivie dans cette réalité alternative, opposant les Dinozords au Roi des Monstres !

Du côté de l'artiste Freddie Williams II, l'excitation semble être la même :

"Ce sera le plus grand, le plus stratosphérique crossover que j'ai jamais dessiné. C'est la combinaison de tant de grand genres : Monstres géants contre Mechas, arts martiaux contre science et magie, avec beaucoup de destruction collatérale ! J'ai regardé des épisodes de Mighty Morphin Power Rangers et des films de Godzilla pour submerger mon cerveau et je me suis rappelé à quel point ces designs sont fantastiques et charmants et combien les créateurs précédents s'amusaient avec ça. J'ai hâte de contribuer au long héritage de ces franchises !"

Tom Waltz :

"Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à propos de ce nouveau crossover chez IDW Publishing. Non seulement parce qu'une histoire mettant en scène à la fois Godzilla et les Mighty Morphin Power Rangers remplit toutes les cases géniales d'une liste de crossover en bande dessinée, mais aussi parce que nous avons deux des meilleurs dans le métier – Cullen Bunn et Freddie Williams II – qui se sont associés pour le réaliser."

"Je suis honoré de réunir deux franchises aussi iconiques que Godzilla et Power Rangers. J'ai été un énorme fan de Godzilla bien avant de savoir lire, et mon amour pour le Roi des Monstres n'a jamais baissé au fil des années. De même, j'ai toujours aimé les super-héros Tokusatsu et je me souviens très bien avoir regardé le premier épisode de Mighty Morphin Power Rangers à sa première diffusion. Ce crossover va surprendre les lecteurs, mais il est tout à fait logique ! Écrire pour ces personnages est un rêve devenu réalité pour mon cœur d'enfant qui aime les monstres géants et quand les lecteurs prendront ce comics, je veux qu'ils ressentent ce sentiment de crainte et d'émerveillement que ces personnages ont inspiré pendant des décennies !" a déclaré le scénariste Cullen Bunn.

Godzilla vs. Mighty Morphin Power Rangers #1 sera disponible en Mars 2022.