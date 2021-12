Un nouveau trailer pour The Batman, en attendant le 4 Mars.Attention, spoilers !!!!!

Andy Serkis sur TheBatman : "Bruce est dans ce voyage nihiliste, et ils se sont séparés...C'est arrivé au point où ils ne parlent presque plus.S'ils se bousculent dans le couloir,c'est un accueil très glacial et douloureux.Ils vivent presque dans des mondes séparés maintenant."

posted the 12/27/2021 at 05:47 PM by leblogdeshacka