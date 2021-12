HiComics, avait annoncé avoir une grosse news concernant l'avenir de la maison d'édition. Après plusieurs hypothèses, sur les réseaux sociaux, nous connaissons enfin la prochaine série à venir.Sans plus attendre, voici The Witcher en roman graphique, une nouvelle série d'histoire, prévu en 7 tomes. Avec 2 tomes par an, le premier, débarquera en Avril 2022 et le second en Octobre 2022. Pour les autres tomes, il faudra attendre 2023.Andrzej SapkowskiLe premier tome m, "Un Grain de Vérité" par Jacek Rembis, Jonas Scharf et José Villarrubia sera au prix de 9€90 (pendant 6 mois, après 15€)