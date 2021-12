Plus besoin de présenter Queen Studios, c'est eux qui ont révolutionné le monde des statues, avec des visages en silicone et non en résine comme la plupart des acteurs du milieu.Ici, nous sommes en présence d'une statue 1:1 de Spider-Man, entièrement en résine pour le coup. Même si j'ai l'impression qu'il y a du tissu et d'autres matières, autres que la résine.La statue possède des LED pour éclairer le socle, mais aussi les "yeux" de l'homme araignée.La qualité à l'air juste dingue, rien avoir avec les statues 1:1 de jeux vidéo, telle que la Master Chief de Halo 2.Le costume est celui de Infinity War, c'est écrit sur le socle en plus !!!L'éclairage sur le socle, je trouve ça sympa, ça donne un côté classieux à la statue.Les détails, bordel, c'est magnifique, je veux une statue comme ça à la maison.La taille de la bête, 192cm de hauteur, c'est plus grand que moi. Une profondeur de 108cm et une largeur de 97cm, il faudra faire de la place.En fait, non, vu le prix, je ne pourrai jamais me prendre ça, 9999.99€, aïe aïe aïe.