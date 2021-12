Du crépuscule des années 1960 à l'aube du 61e siècle en passant par un troisième, puis une quatrième, guerre mondiale, l'Histoire de cette Terre parallèle du Multivers DC a été teintée par la chute des empires successifs, la corruption du pouvoir et les ravages du progrès scientifique sur le monde. Cyniques et fatalistes, les aventuriers de ce monde sont les témoins privilégiés de révolutions qui accoucheront de nouveaux règnes tout aussi corrompus que les précédents... Bienvenue sur la Terre-37.

Vous le savez, j'aime l'univers de DC et plus particulièrement Batman. Et je découvre seulement le Multiversity de Grant Morrison, j'adore.Grant Morrison, l'instigateur de cette immense "Multiversity" avec ses 52 Terres parallèles, nous propose un comics sur Terre 37 d'Howard Chaykin. Avant tout, il faut savoir que le livre regroupe les trois chapitres que sont, Twilight publié en 1990, Ironwolf publié en 1992 et Thrillkiller publié en 1997. Donc rien de neuf sous le soleil, sauf pour ceux qui sont passés à côté de cette Terre 37.Ce que j'aime sur ce comics, c'est l'ambiance, le premier chapitre est mon préféré, avec une ambiance très polar, sombre et fourni avec tous ces codes. La réinterprétation des personnages de DC est une réussite totale. Pourtant, je n'y croyais pas ai début, mais force est de constater, que le résultat est réussi. Les deux chapitres suivants, font dans de la SF, tout aussi réussi, avec les codes des années 60-70. Qui ont bien vieilli surtout si vous aimez ces années-là.Le chapitre Thrillkiller, est lui aussi une réussite, avec une réinterprétation du personnage de Batman, comme rarement vu jusqu'à présent. En gros, Bruce n'a plus d'argent, il est policier, a pour partenaire Jim Gordon et le Joker est une femme.Les dessins ne sont pas en reste, avec des dessins de qualité et une colorisation de toute beauté.Bref, vous savez, ce qu'il vous reste à faire !!