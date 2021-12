Le mode Boss Rush tant attendu est ajouté à F.I.S.T. En accédant au terminal spécial de Torch Tower après avoir terminé le jeu, les joueurs peuvent défier tous les boss classiques rencontrés au cours de leur périple, séparément ou simultanément. Pour certains boss importants, il existe même un mode cauchemar pour les joueurs les plus acharnés. Maître Wu qui torturait les joueurs avec le mannequin au nom de l'entraînement au combo, et STO007 qui s'enfuyait à chaque rencontre ? Ils ont maintenant tous les deux décidé d’affronter en personne les joueurs avec des patterns de combat totalement nouveaux ! S’ils réussissent à terminer le mode Boss Rush, 3 nouveaux posters attendent les joueurs pour leur permettre d’obtenir les nouvelles apparences des armes !

Après une sortie boîte en Asie, le jeu F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, refait parler de lui, avec cette fois une MAJ du jeu.En effet, au lancement du titre, le jeu était disponible uniquement en Coréen ou en Anglais, impossible de mettre le jeu dans notre belle langue.Cette fois, les joueurs, pourront profiter du titre en Français, en Russe, en Allemand, en espagnol et pour finir en portugais (Brésil). Il ne manque plus que l'arrivée du jeu en boîte chez nous et ça sera bon.Sinon le jeu est vraiment sympa, mais super dur par moment.