Chargé de conquérir 150 000 mondes au nom de Darkseid, le puissant général de l'armée Parademons, une race asservie d'extraterrestres d'Apokolips, brandit son Electro Axe, sa principale arme offensive tout en observant l'une des Mother Box, qui sont des machines vivantes avancées, dans la paume de sa main gauche, prêt à ouvrir un Boom Tube, un portail vers des mondes à travers le multivers à conquérir. Avec son corps recouvert d'une armure vivante, métallique et brillante, qui lui répond presque en symbiose, manifestant des altérations au combat et fermant ses lames pour le protéger, le géant de la race des soi-disant Nouveaux Dieux se présente sur une base rocheuse avec des détails similaires à son armure.







Cette statuette de 29cm, en plus d'être plutôt bien faites, aura un prix assez doux de 199.99€.[pos=centre]

Très en forme en ce moment, Iron Studios balance une statuette de Steppenwolf version Snyder's Cut Justice League, vraiment pas mal.La statuette à l'air vraiment bien réalisée, toujours en résine peinte à la main et avec un poids de plus de 1kg, c'est plutôt pas trop mal.Je crois que ceux qui veulent une vraie collection de statuettes, on de quoi faire en ce moment.Caractéristiques :– Édition limitée– Basé sur les références originales du film– Fabriqué en polystone – (peut contenir des pièces en résine, polystone, PVC, métal et tissu)– Peint à la main