I'm vengeance !









































Voilà, après quelques semaines de suspense, la version 3 de la statue de The Batman se dévoile. Alors, rien de fou, pour cette V3, juste la cape amovible et je crois que c'est tout, ah oui, elle est limitée à 500 exemplaires monde.Bon, nous sommes clairement sur un produit de luxe, les visuels défoncent la rétine.La statue fait de moins de 89cm, c'est juste énorme, il faut trouver une belle place pour ce genre d'objet.La modélisation de la gargouille est folle, je veux cette statue.Comme je vous l'ai dit plus haut, cette version possède une cape amovible. Je trouve que ça donne un autre style à la statue, j'adore.Bordel, cette pose ultra dynamique et badass, je valide à 2000%C'est assez rare d'avoir ce genre de produit chez nous, car en général il faut préco sur le site Prime 1, pour ce choper une édition exclusive. Ma Batman 3000 (que je n'ai toujours pas déballé est la version limitée à 150 exemplaires, impossible de mettre la main sur la Deluxe limitée à 100 exemplaires).Le visage et le sculte du masque sont juste dingue.Je dois reconnaître que le masque de Battison est vraiment très beau, même si les autres sont sympas, si j'avais une statue comme ça, je mettrai la tête de Battison.Passons aux choses sérieuses, combien coûte cette merveilleuse ? Eh bien, elle coûte une fortune, presque 2000€ avec les frais de port.