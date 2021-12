Je pense que c'est le dernier article que je vous ferais sur Xbox On, avec cette vidéo sur la gestion de la crise du RROD.Une période de l'histoire incroyable, où, dès la deuxième génération de console, Microsoft était leader ! Avec un an d'avance du à un travail acharné des équipes hardware, qui avaient tout à prouver, et une machine puissante, facile à programmer, qui a su séduire les joueurs et les développeurs...Mais...Personne ne pouvait s'attendre à ce qui allait arriver : Un taux de panne anormalement élevé avec ce qu'on appelait le RROD, que tout joueur Xbox 360 a du expérimenter (personnellement, j'ai eu un RROD réparé qui est revenu sur la même console, puis j'ai eu une Xbox 360 Gen 2 qui n'était plus touchée par ce problème).Je ne vous spoile pas tout, mais on apprend combien a couté cette crise à Microsoft, également des informations croustillantes sur le nombre de console fabriquées (et de combien de consoles ne démarrent pas en sortie d'usine), bref, Behind the Scene avec Power On, une série... Passionnante !