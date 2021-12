Présenté avec un tirage d'art exclusif signé par l'artiste Ignacio Bazan-Lazcano

Amateurs de beaux livres, Titan Books vient d'annoncer un livre collector pour Total War: Warhammer: The Art Of The Games en édition ultra limitée, 200 exemplaires monde.Malheureusement, au moment en je rédige cette news, le stock est parti, mais nul doute, qu'il y aura un petit réassort après la sortie du livre.Le livre est signé par : Ignacio Bazan-Lazcano qui à travailler sur Halo Wars 2.Une version "classique" sera disponible en quantité largement suffisante.