La saison 2 d'Aliens Fireteam est d'ors et déjà disponible et dévoile un nouveau mode.

La Saison 2 “Point Defense” s’accompagne du contenu gratuit suivant : Nouveau mode de jeu : “Point Defense” Nouvelle Feature : Lifetime Stats Nouvelles armes, nouveaux accessoires et éléments cosmétiques : 4 nouvelles armes 13 accessoires d’armes Objets cosmétiques: 2 accessoires de casque 3 peintures d’armes 5 stickers d’armes 5 Emotes

posted the 12/15/2021 at 05:29 PM by leblogdeshacka