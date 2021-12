La série Persona est absolument légendaire, riche d'un monde enveloppant unique et de personnages emblématiques, et le véritable trésor du recueil est la bande originale de chaque jeu. Rarement une franchise embrasse la musique avec autant de soin, et c'est parce que l' équipe sonore d'Atlus sait à quel point de bons morceaux peuvent être utiles pour vous immerger dans la fantaisie. Pour célébrer le 25e anniversaire de Persona , iam8bit et Atlusont collaboré pour honorer les sons de la série bien-aimée avec un coffret de luxe pas comme les autres - une collection monumentale de 15 disques remontant au jeu OG de 1996. Chaque piste a été fraîchement et minutieusement remasterisée juste pour cette sortie vinyle, insuffler une nouvelle vie à tous vos favoris familiers. Avec 8,5 heures de musique, c'est vraiment un voyage à travers les genres et le temps, allant des thèmes de donjon mémorables de Persona 1 et des rythmes époustouflants de Persona 2 aux styles hip-hop uniques de Persona 3 et à la rétro-pop familière de Persona 4, crescendo avec Le célèbre acid jazz de Persona 5. Les disques vinyles de chaque jeu sont logés dans leur propre boîte, avec des feuilles d'autocollants thématiques qui vous permettent de personnaliser votre ensemble (Persona est une question d'identité personnelle après tout), avec chaque boîte glissant confortablement dans un étui exclusif du 25e anniversaire. Il s'agit de la sortie de vinyle iam8bit la plus épique à ce jour – ce qui donne une ponctuation particulièrement poignante à ce moment charnière pour l'une des séries de jeux vidéo les plus durables de tous les temps.









