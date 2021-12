Le Balrog, également connu sous le nom de Valaraukar, est une bête de feu diabolique avec un corps en forme d'humanoïde menaçant. Ils n'ont pas toujours été méchants. À l'origine, c'étaient des Maiar, des esprits dont le but était de façonner le monde d'Eä. Mais ils furent séduits par Melkor, le premier Seigneur Noir d'Eä et la source de leur mal. Lorsque la Communauté de l'Anneau est passée sous les Monts Brumeux, elle a attiré l'attention du sorcier déchu Saruman. Le silence à lui seul ne pouvait garantir un passage sûr à cette bande de héros, car Saroumane a alerté un redoutable Balrog. Gandalf savait que leur évasion coûterait cher et qu'il ne franchirait pas les portes du royaume des nains.

Inspiré par Durin's Bane de l'adaptation cinématographique de Peter Jackson de Lord Of The Rings: Fellowship Of The Ring (2001). Ce buste de collection en édition limitée de Queen Studios capture le Balrog tel que nous l'avons vu sur grand écran. L'équipe de Queen Studios a étudié de près le Balrog, capturant de manière experte les yeux de feu, les cornes démoniaques et les crocs gigantesques du monstre imposant. Disponible en deux éditions, l'édition Polda est un objet de collection grandeur nature créé audacieusement pour les collectionneurs exigeants.

A : Éclairage interne dans les yeux

B : Flammes environnantes

C : corps en polystone

D : Eclairage interne en bouche

E : Base à collectionner

Fans de la saga littéraire de Tolkien, ou tout simplement des films de Peter Jackson, voici un buste énorme (aussi bien en taille, qu'en prix), Balrog Polda Edition.Clairement, nous sommes sur du haut de gamme, la qualité est exceptionnelle, nous sommes sur de la résine de compétition.Les dimensions sont elles aussi énorme, 164 x 123 x 96 centimètres, pour le buste le plus cher et 61 x 45 x 38 centimètres, pour le plus "abordable". Sinon, il y a la sculpture murale qui mesure 94 x 123 x 56 centimètres.Le buste le plus cher est limitée à seulement 99 exemplaires, tandis que la version Balrog Cinta Edition est elle limitée à 399 exemplaires. La version Balrog Polda Edition Version I, sera elle aussi Limitée à 99, bien évidemment, chaque statues aura son certificat d'authenticité numéroté.Passons au prix maintenant,Balrog Polda Edition : 9,999.99€Balrog Polda Edition Version I : 4,399.99€Balrog Cinta Edition : 1.299,99€C'est méga cher, après il y a des fans qui mettront la main dessus. Mais même fan, je ne pourrai pas mettre autant d'argent dedans.Il y a des LED dans la figurine, pour simuler le feu.