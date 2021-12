Le début d'année s'annonce énorme pour les éditions Ki-oon. En plus du dernier tome de"La Guerre des Mondes" (sans date pour le moment !! ), "Sweet Home", "La Danse du Soleil et de la Lune" et j'en oublie, l'année commencera avec la sortie d'un manga, "création originale Ki-oon", Léviathan.Ce sera en 3 tomes et j'ai hâte de lire la suite.