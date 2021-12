Quelques images, pour A Plague Tale RequiemA Plague Tale: Requiem, sera disponible en 2022 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, et en version Cloud sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass pour Consoles, PC et Cloud.

Who likes this ?

posted the 12/10/2021 at 02:32 PM by leblogdeshacka