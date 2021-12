“La nuit de Phalene”





La mise à jour « Nuit de la Phalène » apporte plusieurs améliorations :



Ramassage des cadavres à proximité : à l’inverse de la plupart des créatures que vous rencontrez dans les Terres désolées, vous avez un don pour la survie ! Lorsque les cadavres commenceront à s'entasser autour de vous, vous n'aurez plus besoin de les inspecter un par un pour ramasser votre butin.



Partage du butin légendaire : à partir de maintenant, si une créature légendaire se trouve dans votre champ de vision lors de son décès, vous pourrez ramasser son butin.



Partage d'expérience au sein de l'équipe : le partage est une preuve d'amour, et monter de niveau tout en jouant avec votre équipe n'aura bientôt jamais été aussi facile.



Onglet “Nouveau” dans le menu de construction : nous avons ajouté un onglet “Nouveau” dans le menu de construction du C.A.M.P. qui affichera tous les nouveaux plans d'objets de C.A.M.P. appris lors de la session de jeu en cours, ainsi que les nouveaux objets de C.A.M.P. obtenus dans la boutique atomique.



Porte-clés Pip-Boy : vous en avez assez de toutes ces clés qui encombrent votre Pip-Boy ? Mettez de l'ordre dans tout ça avec le porte-clés, un nouvel objet de l'onglet “Divers” de votre inventaire, dans lequel sont entreposées toutes les clés accumulées au cours de vos aventures dans les Terres désolées.



Personnalisation de la couleur du menu du Pip-Boy : montrez vos vraies couleurs en modifiant la teinte des menus de votre Pip-Boy à l'aide de nouvelles jauges de personnalisation dans les paramètres du jeu.



Munitions partout : le système de munitions contextuelles est un des ajouts les plus appréciés des Opérations quotidiennes, et nous aimerions donc l'étendre à l'ensemble des Appalaches.

Je ne sais pas s'il y a des joueurs de Fallout 76, mais il y a eu une MAJ gratuite plutôt sympa. Je me souviens avoir pris le jeu Day One, avec le collector de maboule (le fameux casque de "la confrérie de l'acier", une beauté ce casque) et j'ai pas mal joué au jeu. Malheureusement, je ne suis vraiment pas doué pour le multijoueur et je me suis fait tuer un nombre incalculable de fois. D'où ma petite frustration sur le jeu, mais je pense me refaire une partie en janvier (je vais avoir énormément de temps).