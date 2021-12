Suite à son implication dans une crise internationale dans un futur proche, Clark Kent a été rejeté par la Terre, le forçant à effectuer son travail de bienfaiteur en dehors de sa planète adoptive. Il voyage vers Warworld pour grimper dans les rangs des combats de gladiateurs pour vaincre Mongul avec l’aide de quelques héros improbables.



À Métropolis, Jon, le fils de Clark, a repris le costume de Superman. Après avoir vu les horreurs commises à Gotham, il place Metropolis en bouteille pour la sauvegarder, ce qui le place en conflit avec Supergirl.

En parallèle, pour connecter les deux titres Future State : Superman, nous découvrons Shilo Norman, connu comme Mister Miracle, se retrouve coincé entre la ville dans laquelle il a grandi et un champ de bataille planétaire qui pourrait causer sa chute.



Aussi, dans les forêts amazoniennes, Yara Flor est choisie pour être la nouvelle Wonder Woman. Des années plus tard, le nouveau Superman et la nouvelle Wonder Woman joignent leurs forces pour sauver leurs villes dans un team-up superhéroïque tel que le monde n’en a jamais vu.

Voici mon petit avis sur Future State SupermanFuture State Superman, nous propose un récit centré sur la "Superman Family", avec des histoires vraiment bien écrites et surtout un coup de crayon magnifique de la part de Mikel Janin et Marguerite Sauvage que j'aime particulièrement.Je ne vous cache pas que le tome est très très gros, avec près de 500 pages au compteur.Comme beaucoup, le récit que je retiens le plus de ce tome est Worlds Of War et House of El ( Kennedy Johnson et Scott Godlewski), qui se focalise sur l'héritage de Superman. C'est hyper plaisant à lire, les autres récits sont tout aussi réussi, avec des intrigues qui serviront pour le futur des aventures de nos héros de chez DC.Bref, c'est du tout bon, difficile de ne pas spoil, surtout avec ce genre de comics.Après, si vous aimez l'univers de Superman, foncez !!