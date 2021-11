Parfois, j'oublie qu'il n'y a pas que les Prime 1, Sideshow, Iron Studios et autres Hot Toys (je n'oublie pas les autres fabriquant de statues, je ne vais juste pas tous les cités !! ), il y a aussi les plus petits comme DC Collectibles.Cette statuette de The Batman, propose du lourd, avec une pose dynamique, un socle pas dégueu et une modélisation qui m'a l'air bien sympa.En règle générale, DC Collectibles fait du bon taf, je suis juste déçu de la figurine de Wonder-Woman présente dans le collector du premier film.La figurine est entièrement en résine peinte à la main, elle mesure pas mois de 29cm pour un prix de 154.90€Ça reste correct, pour ce genre de qualité.Cette figurine est déjà en préco sur Deriv'store, pour 159.99€Maintenant, j'attends de voir si un pack collector sera disponible avec le Blu-ray du film.