TMNT tome 15 l'invasion des tricératops





La dimension X s’invite sur Terre et le chaos est imminent !



Les Tortues sont de retour chez elles… mais elles ne sont pas seules. Arrachés à la Terre il y a des milliers d’années, les Tricératons sont enfin libres de regagner leur planète-mère. Et s’ils viennent en paix, la Force de Protection de la Terre leur réserve un accueil des plus hostiles. Le conflit gronde et menace de tout dévaster sur son passage…

Face à cette invasion intergalactique en plein cœur de New York, les fils de Splinter parviendront-ils à apaiser les tensions avant que le monde ne soit plongé dans le chaos d’une guerre totale ?



« L’une des meilleures séries en cours. » World of the Nerd



« La version définitive des Tortues Ninja. » BFM



« Si vous ne lisez pas encore Les Tortues Ninja, vous ne vous rendez clairement pas service. » Outright Geekery



SORTIE LE: 8 DÉCEMBRE 2021

Nombre de pages : 136

Prix : 15.90€

Série : Les Tortues Ninja - TMNT

Skyward tome 3 RÉPARER LE MONDE







La quête de Willa s’achève…

Parviendra-t-elle à restaurer le monde d’avant le Jour G ?



Depuis son départ de Chicago, Willa a connu son lot de bleus au cœur et affronté bien des épreuves. Tempêtes mortelles, insectes géants mangeurs de chair humaine, fermiers terroristes sur le point de mener une révolte dans sa ville natale… Et si la jeune femme est plus que jamais déterminée à remplir la promesse faite à son père, rien ne la prépare aux révélations qui l’attendent. Sa force et son courage seront testés au-delà de tout ce qu’elle aurait pu imaginer. À l’instar du monde post-Jour G, Willa est sens dessus dessous, et rien ne sera jamais plus comme avant, tandis que sa quête trouve une résolution des plus inattendues.



Troisième et dernier tome de la série portée par Joe Henderson, scénariste et showrunner (Lucifer) et Lee Garbett (Lucifer, Loki: Agent of Asgard). Nommée à l'Eisner Award de la meilleure nouvelle série en 2019, Skyward est désormais en route pour le grand écran.



« Skyward met en avant un personnage féminin courageux, déterminé et aux valeurs bien assises. Un titre de SF tout public et frais ! » ComicStories



« Exaltant et unique... Garbett et Fabela nous offrent un artwork à tomber ! » Bleeding Cool



« Lisez Skyward pour pouvoir crâner lorsque le film sortira… mais surtout parce que c’est vraiment, vraiment excellent. » Sequential Planet



SORTIE LE: 8 DÉCEMBRE 2021

Prix : 17.90€

Série : Skyward



