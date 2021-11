Les Children continuent le combat pour récupérer leurs camarades contaminés par les Black Phantom. Alors qu’elles arrivent dans un parc d’attractions abandonné, elles sont attendues de pied ferme par Tim ! Celui-ci utilise une puissante hypnose, qui surpasse même les pouvoirs de Yûri, afin de les attirer dans un monde qu’il a lui-même créé et de les faire jouer à son « jeu ». À quoi les Children vont-elles se retrouver confrontées dans ce monde ?!

Des mercenaires de l’armée de libération ont kidnappé l’ingénieur Gengai afin d’arrêter les nanomachines qui font obstacle à leur tentative d’invasion de la planète Terre. Alors que le vieil homme ne peut pas refuser d’aider ses ennemis à cause d’une arme de destruction massive qui menace la planète, d’improbables renforts interviennent pour aider les Terriens…

Like

Who likes this ?

posted the 11/26/2021 at 11:02 PM by leblogdeshacka