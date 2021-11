Le Batcycle magnifiquement conçu de Sean Murphy dans les bandes dessinées Batman: White Knight comporte un grand carénage de section avant. Cela laisse place à l'exploration et l'équipe a créé les conceptions du moteur interne, offrant un affichage en coupe unique de la Batcycle avec ses composants de moteur exposés, un détail qui n'est pas vu dans les bandes dessinées. Fans de Batman et passionnés de Batvehicle, il y a définitivement une place dans votre collection pour ce graal. Les collectionneurs peuvent s'attendre à afficher la Batcycle dans son véritable design minimaliste avec les carénages fermés ou laisser les carénages de côté, et mettre en valeur les détails du moteur au design saisissant.

Vous le savez, j'aime beaucoup les statuettes/statues, figurines ( pleins d'autres choses aussi) et je viens de tomber sur une statue de Batman de folie.Cette fois, nous devons cette beauté à XM Studios, qui fait pas mal de bonnes statues, avec un prix premium.Je trouve dommage que les images promotionnelles soit aussi sombre.Mais nous pouvons voir la qualité et surtout cette pose ultra dynamique.Nous sommes bien, sur une statue entièrement en résine, même la cape est en résine. Il y a des éclairages à l'intérieur, c'est devenu la mode en ce moment.La figurine représente le Batman du comics White Knight de Sean Murphy, qui à collaborer à l'élaboration de cette statue.J'aime bien l'éclairage sur l'écran de la moto. À voir si ça donnera bien une fois le produit fini.Carénages amovibles sur les côtés gauche et droit du Batcycle, permettant l'affichage du Batcycle avec les moteurs exposés.Interrupteur du grappin sur le côté gauche de la BatcycleIlluminez le détail de la lampeFabriqué en polystone.Chaque statue fabriquée à la main est individuellement peinte à la main avec une finition de haute qualitéArtistes impliqués :Sean Murphy (2D)James W Cain (3D)Équipe de conception et de développement de XM StudiosLa bête fait du de même 110cm de longueur pour 64cm de hauteur, c'est juste énorme.Le prix 3600€ minimum, outch !!!!