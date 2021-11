J'aime beaucoup la couverture et ça, ça joue sur l'achat d'un livre, il ne faut pas se le cacher



Il y a quelques jours/semaines, est sorti le jeu Far Cry 6 (je n'ai pas encore pris le jeu, il est dans ma Wichlist !! ), et en plus des versions collectors et de la figurine, nous avons droit à un artbook.Un artbook entièrement traduit en français, grâce à Panini Comics. Je trouve ça, vraiment sympa de voir de plus en plus d'artbook traduit, j'espère en voir encore d'autres dans les prochains mois (comme un Gotham Knights, ou bien Horizon et tellement d'autres).Bref, voici l'artbook de Far Cry 6.Attention, ici pas de guide concernant le jeu, nous sommes bien en face avec un artbook, qui nous permet d'explorer Yarra comme on le souhaite au travers de 200 pages.À l'intérieur, nous retrouvons, des notes de l'équipe de développement, des artworks, croquis de personnages, armes, ennemis, les différents civils que l'île abrite. Bref, il y a tout ce que j'aime dans un artbook et en plus, il est intégralement en Français.Cette version reprend à l'identique, celle de Dark Horse, avec une couverture cartonnée de très bonne qualité et un papier qui l'ai tout autant.Inutile de vous dire, que le fan de Far Cry 6 se doit d'avoir l'artbook, pour prolonger le plaisir et la découverte du jeu. Maintenant, je vais essayer de me faire le jeu!!Maintenant, que Panini Comics, maîtrise les artbook, car il ne faut pas oublier celui de Cyberpunk 2077, je voudrais des versions collectors, avec un beau fourreau, un slipcase et des goodies collectors.D'ailleurs, qui "collectionne" les artbook sur Gamekyo ?