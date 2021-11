Iron Studios n'en finit plus avec les statuettes, c'est un peu comme Hot Toys en ce moment.Il y a tellement de belles choses qui arrivent, que c'est dur de faire un choix.Ce soir, nous sommes en présence de la sublime statuette de Captain Carter - What If...?.Comme toujours, nous sommes en présence d'une statuette en résine, peinte à la main.En édition limitée, par contre, aucune idée sur le nombre d'exemplaires prévu.Le prix sera de 139.99€, perso, je trouve ça très raisonnable, pour ce genre de produit.La statuette, mesure pas moins de 24cm pour un poids de 700g.Elle sera disponible en 2022.

Le capitaine Margaret Elizabeth "Peggy" Carter est un agent de la Réserve scientifique stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque Steve Rogers , le candidat original du Projet Rebirth , a été blessé par un espion d' HYDRA , Carter s'est portée volontaire en remplacement, a reçu le Super Soldier Serum et est devenu le premier super soldat à succès. Ayant reçu le grade de capitaine et revêtant les couleurs de l'Union Jack, le capitaine Carter est entré en guerre à la tête des forces alliées contre HYDRA.

posted the 11/18/2021 at 11:19 PM