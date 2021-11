Affiche Française du film

Au XXIe siècle, une métropole à l'architecture fantastique vit sous le joug d'un groupe de tyrans. Les aristocrates se prélassent et se divertissent dans de somptueuses demeures et de luxuriants jardins, tandis que la grande masse de la population travaille, dort et survit durement dans les profondeurs de la terre. Un savant invente une femme-robot qui doit détourner les opprimés de la révolte qui gronde.

Le célèbre Metropolis, de Fritz Lang est maintenant disponible sur Netflix dans une version qui rajoute 26 minutes de plus.Pour la petite histoire, Metropolis à presque coulé la société de production UFA (Universum-Film AG), avec un coût de production pharaonique pour l'époque.Le film de Fritz Lang traîne, le réalisateur mettra 310 jours et 60 nuits pour achever son œuvre. C'est le film des records, avec 620 kilomètres de pellicule utilisée, 350 heures d'enregistrements, 36 000 figurants, une cinquantaine d'automobiles, bref, c'est le film de tout les excès.Malheureusement, le film sera un échec aussi bien critique que commercial, ce n'est que bien plus tard, que le film deviendra culte.Ce n'est que bien plus tard que le film refait parler de lui, en 2008, avec une copie 16mm retrouvée à Buenos Aires. 145 minutes, avec des images très altérées tronque une partie du cadrage original, mais restitue les plans coupés et l'ordre des séquences dans leur montage d'origine (merci wikipédia).Le film définira le genre science-fiction et donnera des idées à Georges Lucas pour C-3PO, ou bien encore il le film Blade Runner, ou bien encore la ville de Superman, qui se nomme tout simplement Metropolis. Fritz Lang, nous propose des voitures volantes bien avant"Retour vers le Futur", ou bien la ville de Rapture dans BioShock.Bref, je vous conseille cette pépite.