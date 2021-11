Basé sur le prochain film Spider-Man: Far From Home , Sideshow et Hot Toys présentent Spider-Man (Integrated Suit) Sixth Scale Collectible Figure pour étendre votre incroyable collection Spidey.

À l'intérieur, nous retrouverons :Une tête sculptée avec une ressemblance authentique de Tom Holland dans le rôle de Peter ParkerUne sculpture de tête masquée interchangeable avec quatre paires d'oculaires Spider-Man interchangeables qui peuvent créer de nombreuses combinaisons d'expressions de Spider-ManCorps avec 30 points d'articulationEnviron 28,5 cm de hauteurOnze pièces d'aiguilles interchangeables avec motif web noir comprenant :Une paire de poingsUne paire de mains détenduesUne paire de mains ouvertesUne paire de mains pour la prise de vue sur le WebUne paire de mains pour balancer la toileUne main gauche pour tenir le smartphoneChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainCostume:Un costume intégré Spider-Man de couleur rouge et noir nouvellement conçu avec des bordures noir grisâtre, un motif en toile et un emblème d'araignée métallique de couleur or sur la poitrineQuatre pinces amovibles de couleur or (équipées d'une fonction articulée)Une paire d'ailes magnétiquesAccessoires:Un masque Spider-Man (non portable sur la figurine)Un smartphoneSix ficelles de toile d'araignée de différentes formes et longueursUn accessoire à effet de toile d'araignée ouverteUn stand de figurine spécialement conçu avec le logo du film et la plaque signalétique du personnage