Le début d'année 2022, s'annonce énorme avec tous les comics et mangas qui arrivent, sans compter sur les artbook et autres livres que j'aime.Kana dévoile un nouveau manga "De nous, il ne restera que des cendres".Un polar en 4 tomes qui sera édité en grand format (15 x 21cm).Pas plus d'infos pour le moment.Sortie du tome 1 le 21 janvier