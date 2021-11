Situé en 2032 -13 ans après le Blade Runner original et 17 ans avant Blade Runner 2049-, Blade Runner: Black Lotus suit Elle, une jeune femme qui cherche à se vengeur de ceux qui lui ont fait du tort, à comprendre sa propre identité et à découvrir les mystères de son passé.



La nouvelle chanson originale de l'auteure- compositrice-interprète Alessia Cara, lauréate d'un Grammy Award, "Feel You Now", mène la charge sur Blade Runner: Black Lotus, élargissant les sonorités inconnues qui sont familières au monde de Blade Runner , tout en conservant l'atmosphère de science-fiction du futur, avec ses mondes d'ombre baignés de pluie et ses rues éclairées au néon.





Liste des pistes :



1. Sentez-vous maintenant - Alessia Cara

2. Eau – X-Ambassadeurs

3. Accueil – Marchez hors de la terre

4. Mal – Daya

5. À mes côtés – A7S

6. Après toi – Gris

7. Sauve-moi – Kiana Ledé

8. Intuition – salem ilais

9. Sauve-moi – Alesso et Danna Paola

10. Que se passe-t-il ensuite – Tori Kelly

11. Thrash – G-Eazy

12. Cercles – Iann Dior

13. Arme parfaite – 070 Shake

14. Dernier au revoir - Alessia Cara

15. Supahuman - Michael Hodges & Lord Netty

Just for Games, annonce l'arrivée du vinyle Blade Runner Black Lotus en exclusivité chez nous.Pour rappel, Black Lotus est un spin-off de Blade Runner, dans une version animée (inédit pour la série).Le vinyle sera disponible le 17 Décembre 2021.