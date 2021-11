2987, le monde est sous la coupe du tyran Zera Tsender et la population vit dans la misère sur une Terre dévastée…



Ayant perdu ses parents lors de la guerre contre les forces de Tsender, la belle Serazad est déterminée à régler ses comptes. Pour ce faire, elle décide de participer à une course de motos à travers les terres désolées.



Les règles sont simples : les motos doivent être des modèles d’avant 1940 et tous les coups permis, pour peu que les armes datent d’avant 1860.



Alors que la course s’annonce solitaire, Serazad va rencontrer deux compagnons. Mais sont-ils ceux qu’ils prétendent être ?

V2 Panzer est l'œuvre de Leiji Matsumoto, plus connu pour son protagoniste Harlock (Albator).V2 Panzer est un titre paru au Japon durant 1988 et 1989.Le tome sera proposé au prix de 15€ et composé de 378 pages, en Janvier 2022. De base, le titre devait sortir en Octobre, mais avec le COVID, il y a pas mal de retard.