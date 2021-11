À l'intérieur nous retrouverons :



Costume:



Une armure Captain Vaughn avec des détails bleus distinctifs et des effets de vieillissement

Une ceinture utilitaire de couleur blanche

Un sous-vêtement de couleur noire

Une paire de bottes de couleur blanche avec des effets de vieillissement







Casque Captain Vaughn nouvellement conçu avec des détails et des effets de vieillissement

Corps avec plus de 30 points d'articulations

Environ 30 cm de hauteur

Sept pièces de mains gantées interchangeables comprenant :

Une paire de mains pour tenir le pistolet

Une paire de main détendue

Une main droite ouverte

Deux mains gestuelles







Armes:



Un fusil blaster

Un pistolet blaster









Accessoires:



Un jetpack (équipé d'une fonction magnétique)

Une figurine hologramme d'Ahsoka Tano

Une figurine hologramme du capitaine Rex

Un holoprojecteur

Un support de figurine dynamique avec le logo Star Wars et la plaque signalétique du personnage







On arrête plus Hot Toys, qui nous propose une blinde de figurine. Je pense qu'il fait, au minimum gagner au loto pour pouvoir ce prendre une collection complète.En tout cas, voici venir la figurine du Captain Vaughn.Le prix reste raisonnable tout de même, 250€, avec une sortie prévue, entre Octobre et Décembre 2022.