Les fans de Marvel, seront ravis de voir débarquer une statuette de John Walker, aperçu dans la série The Falcon and The Winter Soldier, en exclusivité sur Disney+.La statue est entièrement en résine, comme d'hab avec Iron Studios et j'aime bien. Pose simple, pas très grande, car une de 40cm pour ce personnage, ça ne sert à rien.La statuette mesure 22cm, pour 340g, c'est vraiment pas lourdComme d'habitude, nous sommes sur un prix de 149.99€, avec une sortie prévue en 2022.