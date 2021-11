Comme dit plus haut, le comics fut créé par Lee Falk en 1936.



Dans la jungle du Bengala, un pays fictif situé en Afrique, existe le mythe de « l'Ombre qui marche », « l'Homme qui ne peut pas mourir », le Fantôme. Parce qu'il semble être vu par plusieurs générations, les gens dans le monde entier croient qu'il est immortel. En réalité, le Fantôme descend de vingt générations précédentes de justiciers qui ont tous pris la même identité. Quand un nouveau Fantôme prend la relève de son père mourant, il doit prêter serment sur un crâne : « I swear to devote my life to the destruction of piracy, greed, cruelty, and injustice, in all their forms! My sons and their sons, shall follow me. » (« Je prête serment de consacrer ma vie à la destruction de la piraterie, l'avidité, la cruauté, et l'injustice, sous toutes leurs formes. Mes fils et leurs fils devront en faire de même. »). Fréquemment, la BD met en valeur les aventures des précédents Fantômes, survenues dans le passé.

Les plus vieux vieux d'entre vous, aurons très certainement connue la série animée Phantom 2040, qui nous proposait une version plus moderne de l'adaptation de Lee Falk.La statuette est entièrement réalisée en résine, peinte à la main.Nous pouvons voir que le fantôme à une pose dynamique, par contre pas fan du loup (même si c'est un personnage"centrale" du comics strip.Nous sommes donc sur une statuette de 25cm, pour 780g. Une belle statuette, comme je les aimes.Pour le prix, nous sommes sur du 149.99€, comme souvent sur ce type de produit, chez Iron Studios.