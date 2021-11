Le début d’une nouvelle saga.

Le début d’une grande saga Mighty Morphin Power Rangers. Entrez dans l’ère UNLIMITED en suivant deux équipes de Rangers : Les Power Rangers d’Angel Grove et les Omega Rangers de l’espace, se partageant la même histoire !



Lord Drakkon, la version démoniaque de l’héroïque Tommy Oliver venue d’un univers parallèle, apparaît à Angel Grove avec un plan, des secrets, et une mission pour des alliés inattendus. Les Power Rangers sauront-ils se réunir pour combattre Lord Zedd et ses nouveaux Dark Rangers… ou bien la vérité au sujet de Lord Drakkon va-t-elle les séparer ? Les Omega Rangers, eux, découvrent une planète ravagée par une terrible menace… qui risque de bientôt arriver sur Terre !

Cet album introduit la nouvelle série MMPR publiée par Vestron. Vous n’avez jamais lu de comics MMPR ? Super, c’est pour vous : Comme pour Transformers et G.I. Joe, Vestron démarre de zéro et vous guide dans une nouvelle série avec un album adapté aux novices, qui vous présente les personnages et leur univers à travers l’action, sans avoir à vous dépatouiller avec la v.o. ou les séries précédentes…



…et préparez-vous à la suite : après ce Tome 0, la saga POWER RANGERS Unlimited sera DOUBLE, avec les albums Mighty Morphin (centrée sur les Rangers de la Terre) ET Power Rangers (avec les Omega Rangers de l’espace) constituant une seule et même grande histoire !



GO GO !!!

On n’est pas là pour déconner…

Des Transformers en plein combat Autobots vs. Decepticons arrivent par accident au royaume des Petits Poneys. Avouez que c’est LE crossover auquel vous ne vous attendiez pas… et que vous devez absolument savourer !



Un coup de magie de la Reine Chrysalis et BOUM ! Elle interfère avec un Spacebridge cybertonien défaillant… ce qui provoque l’arrivée d’une bande de Transformers remontés et prêts à en découdre dans le monde des Petits Poneys ! Autobots et Decepticons découvrent enchantés (ou écœurés, c’est selon) les jolis paysages d’Equestria et ses joyeux habitants roses, bleus et verts. Vont-ils se laisser envahir par la gaieté du moelleux de cet univers inconnu… ou ravager le monde de Rainbow Dash, Apple Jack et leurs amis ?!

Vestron ajoute un nouvel album à sa Série Dérivée TRANSFORMERS avec ce crossover coloré, rigolo et doucement frappé !

Anthologie de Comics Horrifiques.

Cthulhu, es-tu là ? Les créatures cauchemardesques dont parlait H.P. LOVECRAFT dans ses récits sortent des abîmes cosmiques pour infester les pages des comics Transformers, Tortues Ninja, G.I. Joe et 30 Jours de Nuit !



Au pôle nord, les vampires de 30 Jours de Nuit sont encore plus flippants que d’habitude… Les égoûts de New-York réservent de sombres rencontres aux Tortues Ninja Raphael, Leonardo, Michelangelo et Donatello… Optimus Prime et Nikola Tesla affrontent des forces obscures dans une histoire qui fait suite à l’album Transformers : Hearts of Steel… et Cobra joue avec les puissances occultes pour booster ses forces contre G.I. Joe…



Une anthologie horrifique complètement folle et horriblement réussie !



Anthologie, 4 histoires complètes

Quelle est cette sorcellerie ?!

Avec les Micronauts et les Transformers (comme vous ne les aviez jamais vus !)



De nouvelles histoires situées dans l’univers du crossover géant REVOLUTION !



Les Micronauts ont survécu à la REVOLUTION et se sont fait de nouveaux alliés et de nouveaux ennemis depuis leur arrivée dans notre dimension, mais ils ne s’attendaient pas à découvrir sur Terre une autre version d’eux-mêmes…



Du côté des Transformers, Thundercracker réalise l’un de ses rêves : ses contes de Noël sont enfin publiés ! Vous, humains, allez pouvoir redécouvrir plusieurs de vos histoires traditionnelles revisitées à la sauce cybertronienne… sérieusement, préparez-vous au choc !