Iron Studios, nous présente sa statuette de Flash Gordon.Flash Gordon à été créé en 1934 par Alex Raymond. Plus tard, dans les années 80, le réalisateur américano-britannique, Mike Hodges, nous propose un film devenu culte, avec au casting l'oublié, Sam J. Jones, dans le rôle de Flash Gordon et le plus connu Max von Sydow, dans le rôle de L'empereur Ming, sans oublier, Timothy Dalton dans le rôle du Prince Barin.Perso, j'aime bien cette statuette, le peint job à l'air vraiment sympa, attention, nous sommes sur des images promotionnelles, mais j'espère un beau produit fini.La figurine mesure 26cm est comme dit plus haut, entièrement en résine.Pour le prix, nous sommes sur du 150€, c'est raisonnable pour ce genre de statuette.