Après les deux artbook collector consacré au jeu Death Stranding, Titan Books annonce, l'arrivée d'un artbook sur la série Midnight Mass de Mike Flanagan.Cette édition limitée est signée par le créateur de Midnight Mass Show, Mike FlanaganMike Flanagan est le créateur de l'émission Netflix The Haunting of Hill House et le réalisateur du film Doctor Sleep de Stephen King.Cette édition limitée est présentée avec une couverture exclusive, une variante de l'édition commercialePrésenté dans un étui exclusif avec des illustrations exclusives uniques à cette éditionToujours limitée à seulement 300 exemplaires monde.