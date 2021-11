Arnaque ou arnaque !!











Le BB (Bridge Baby) à l'intérieur du pod a été nouvellement sculpté et recréé et l'extérieur du POD a été teinté pour refléter plus fidèlement le monde du jeu.

Pour les fans pur et dur de Death Stranding, Kojima Prod, pense à vous, enfin à vos sousous !!En effet, après un BB-Pod plutôt sympathique (comprennez par là, que je m'attendais à beaucoup mieux !! ), présent, dans la version collector du jeu, voici un nouveau BB-Pod.D'après le descriptif, il est plus beau et beaucoup mieux fini que le modèle présent dans le collector.Compter environ 200€ au minimum, avec les frais de port.