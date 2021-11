Les soldats clones de la 501e Légion sont un groupe soudé, fidèle à leur général Jedi, Anakin Skywalker. Jesse est un patriote acharné qui porte fièrement le symbole en forme de rouage de la République galactique sur son casque et a un grand tatouage qui couvre son visage. Après l'exécution de l'Ordre 66, cependant, Jesse et le reste des clones sont aveuglément fidèles à l'Empereur, et même son frère, le clone connu sous le nom de Rex, ne peut rivaliser avec la programmation de la puce.



































Hot Toys, présente encore pas mal de figurine dans l'univers de Star Wars. Avec aujourd'hui, le Clone Trooper Jesse, de la série animée, Star Wars: The Clone Wars.À l'intérieur de la boîte, nous retrouvons :Une sculpture de tête nouvellement développée avec une expression faciale très précise, une texture de peau détaillée et des tatouagesUn casque nouvellement conçu avec des effets de vieillissement et une macrojumellesEnviron 30 cm de hauteurCorps avec plus de 30 points d'articulationsSept pièces de mains gantées interchangeables comprenant :Une paire de mains pour tenir le pistoletUne paire de main détendueUne main droite ouverteDeux mains gestuellesChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainCostume:Une armure Jesse finement conçue avec des détails bleus distinctifs et des effets de vieillissementUne paire de spallières avec pochette de poitrine noire à fixation magnétiqueUne ceinture utilitaire de couleur blanche avec des jupes de commandement et des étuis de pistolet attachésUn sous-vêtement de couleur noireUne paire de bottes de couleur bleue et blanche avec des effets de vieillissementArmes:Un fusil blasterDeux pistolets blasterAccessoires:Un sac à dos militaire (équipé d'une fonction magnétique)Une figurine hologramme de Dark SidiousUne figurine hologramme du véhicule LAATUn holoprojecteurUn stand de figurine avec le logo Star Wars et la plaque signalétique du personnagePour ce procurer cette figurine, il faudra compter entre 280-300€.Avec une date de sortie, prévue entre Octobre et Décembre 2022.