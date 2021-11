Sur l’île de la jeune Coco, tous les habitants possèdent des pouvoirs magiques. Ils s’en servent comme source d’énergie pour faire fonctionner les machines, gonfler les voiles des bateaux, éclairer les rues… Les enfants apprennent à maîtriser cette force à l’école, mais Coco a un problème : dès qu’elle essaie d’utiliser ses capacités, elle provoque des catastrophes !



Pourtant, sous ses airs détachés, elle cache le rêve de devenir une magicienne digne de ce nom… Le professeur, un inventeur de génie, sent son potentiel et la fait participer à ses expériences… qui finissent toujours en explosions ! Cependant, l’énergie dégagée par l’enfant ne passe pas inaperçue : un étrange personnage encapuchonné est à sa recherche... Quel est donc son but ?



Retrouvez la poésie et l’humour de l’auteur de Roji ! dans cette nouvelle aventure tout en couleurs ! Le monde de Coco – L’Île magique remplira votre quotidien d’une bonne dose de magie et d’enchantement !

Désormais entièrement au service de Jinshi à la cour extérieure, Mao Mao se retrouve à résoudre plusieurs enquêtes : qu’il s’agisse d’un empoisonnement, d’un incendie suspect ou d’un testament indéchiffrable, rien ne semble résister à l’apothicaire !



Seulement, un nouveau défi l’attend, et pas des moindres : la voilà amenée à transformer radicalement l’apparence du jeune homme à la beauté dévastatrice. En effet, Jinshi souhaite passer pour un homme du peuple… mais dans quel but ?

La popularité de Melon ne cesse de croître au Marché noir… De ce fait, le gang des Lions est également plus puissant que jamais. Inquiet pour ses anciens compagnons, Louis se rend sur place et tombe par hasard sur Legoshi, qui lui propose de devenir Beastars ! En effet, le loup est convaincu qu’ensemble, ils pourront changer le monde…



Mais alors que la discussion s’apprête à prendre un nouveau tour, le cerf rouge se retrouve face aux deux herbi avec lesquels il partageait sa cellule dans l’ancienne boutique de proies vivantes. Kyu, la lapine au caractère bien trempé, met soudain Legoshi au défi : il doit réussir à la toucher lors d’un duel !

Hagiri et son coéquipier l’ont échappé belle : même s’ils ont été démis pour un temps de leurs fonctions, ils n’ont pas été exclus de la meute ! Et, à sa grande surprise, Senzo a reçu toute la reconnaissance des loups pour son aide…



Quant au raton laveur fou furieux qui poursuivait la petite Milk, il a retrouvé son aspect normal, mais perdu l’usage de la parole ! Sans compter qu’il semble encore très farouche… Manpachi arrivera-t-il à s’en faire un ami ?

Passez une année encore plus ultra avec le calendrier My Hero Academia ! Chaque mois, vos héros s’afficheront sur une nouvelle illustration couleur au format A3, de quoi commencer vos journées sous les meilleurs auspices !

Shiva rêvait d’en découdre avec un adversaire à sa taille, et le challenge est bien présent : Tameemon Raiden n’a pas volé sa réputation de plus grand sumo de l’histoire... Pourtant, rien ne semblait le destiner à un tel avenir, ses muscles étant tellement puissants qu’ils en étaient devenus une entrave ! Mais grâce à l’aide de Thrud, le voilà enfin capable de se battre au maximum de son potentiel...



Pendant ce temps, une autre lutte se dessine en coulisses, car Bouddha est accusé d’avoir trahi son propre camp au profit des humains ! Alors que les sept dieux du bonheur sont sur le point de le châtier, plusieurs mortels viennent prendre sa défense...

La jeune Pilly s’est lancée sur les routes en compagnie du loup Oak… seulement, elle n’est pas habituée au monde extérieur ni à parcourir de longues distances. Sa fatigue a bien vite raison d’elle : elle finit par se blesser en dégringolant d’une pente rocailleuse !



Heureusement, un garçon du nom de Bowei la trouve et la ramène chez lui pour la soigner. Mais l’arrivée de la demoiselle attise la méfiance des autres villageois, qui devinent rapidement sa vraie nature et veulent la livrer à la capitale ! Elle s’échappe de justesse grâce à son sauveur, avant de rencontrer Laminala, elle aussi sorcière itinérante…