Le juge Anderson revient d'entre les morts alors que Dredd continue de se battre dans le secteur un afin de sauver le chef Justice et le conseil des cinq.



Les pièces du puzzle se mettent en place tome après tome, alors que le juge Anderson refait surface pour retrouver son coéquipier.

En attendant mon avis sur Future State Superman et sur le jeu Pumpkin Jack, voici mon petit avis, sur le tome 6 de Judge Dredd.En France, il y a trois maisons d'édition qui se partagent les droits du Judge Dredd. Nous avons donc, Délirium, avec les affaires classées (il faut que je me prenne le premier tome), Vestron et enfin Editions Réflexions. Et aujourd'hui voici le tome 6 de chez Editions Réflexions, en attendant, "les affaires classées", nous devons cette série à Duane Swierczynski et Nelson Daniel.Nous sommes là sur le tome 6, je ne sais pas combien il y aura de tome, mais un septième tome sera disponible en décembre.Les Editions Réflexions, nous propose un comics plus petit que ceux que je lis habituellement, j'ai l'impression d'être sur un format "pocket", ça ne me déplaît pas, j'aurais bien aimé un format un peu plus grand.Le comics contient 100 pages, ça ce lit très vite, surtout que l'histoire est plaisante, bien écrite et surtout bien dessiné. Même si je préfère le coup de crayon de John Wagner.Maintenant, j'attends la suite des aventures du Judge Dredd et en attendant, je vais me refaire le film avec Stallone.