Mondo, en collaboration avec WaterTower Music, est fier de présenter le premier pressage vinyle de l'incroyable partition de Hans Zimmer pour WONDER WOMAN 1984.



Mettant en vedette des superbes artworks de La Boca et logés dans une pochette à trois volets avec des éléments holographiques, des notes en doublure de l'écrivain et réalisatrice Patty Jenkins. Le pressage de vinyle est disponible sur 3 disques vinyle colorés « Swirl » de 180 gr. La partition de Hans Zimmer pour WONDER WOMAN 1984 est très probablement une des meilleures musique de film de super-héros depuis SUPERMAN: THE MOVIE de John Williams (197 et BATMAN de Danny Elfman (1989).



Composé par Hans Zimmer

Artwork par La Boca

Pressé sur 3 Vinyles 180 grammes Swirl

Mondo, en partenariat avec Back Lot Music Wright, est fier de présenter la première sortie physique de la bande originale de LAST NIGHT IN SOHO, le dernier film d'Edgar Wright. Avec des chansons exclusivement sélectionnées par Wright pour son film inspiré des années 60.



Wright est bien connu pour ses bandes sonores savamment organisées et ses coupes musicales profondes, et LAST NIGHT IN SOHO – lui-même nommé d'après la chanson de Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich – ne fait pas exception. Lui et la co-scénariste Krysty Wilson-Cairns ont écouté la musique qu'il avait rassemblé pendant qu'ils écrivaient le script, et il a mis en place une liste de lecture que ses membres de la distribution purent écouter pendant la production.



Aux côtés des artistes renommés, trois chansons interprétées par Taylor-Joy et une suite de partitions du compositeur Steven Price.



Pressé sur des vinyles de 180 grammes rouge et bleu.

La bande originale de FULL METAL JACKET de Stanley Kubrick est une répartition égale d’artistes mémorables tels que The Dixie Cups, Nancy Sinatra et The Trashmen, et une partition intense et de méchante humeur d'Abigail Mead (en fait la fille de Kubrick, Vivian sous son crédit de compositeur préféré). Le travail de Mead offre d'énormes étendues obsédantes de drones métalliques et d'atmosphère, cédant la place à des tambours rythmiques punitifs qui sonnent comme des explosions, des hélicoptères et de la guerre. C'est un morceau de musique remarquable qui sonne des années en avance sur son temps.



Musique originale composée par Abigail Mead

Avec des chansons de Nancy Sinatra, The Trashmen, The Dixie Cups et plus

Artwork d'Alan Hynes

Pressé sur un vinyle noir de 140 Gr

Au fond des montagnes des Carpates, dans le pays de Transylvanie, se trouve le château de celui qui aurait la maitrise sur tout le mal sur Terre... et avec ce sang et cette fureur vient la musique captivante et hypnotique de BRAM STOKER'S DRACULA. Réalisé par la légende du cinéma Francis Ford Coppola, le film revient sur le texte original de 1897 pour une vision unique et sanglante.



Pour la partition, Coppola a choisi le grand compositeur polonais Wojciech Kilar, dont les thèmes lugubres et les sombres textures chorales sont devenus la norme pour la musique du cinéma vampirique. Travaillant avec la vision de Coppola du film comme une histoire d'amour tragique, Kilar a composé un poème symphonique d'une beauté déchirante, mais violent, qui résume de manière exquise l'obscurité et la passion du récit classique de Stoker.



Cependant, l'amour ne meurt jamais, et la bonne musique non plus.



Composé par Wojciech Kilar

Dirigé par Anton Coppola

Artwork de JC Richard

Pressé sur un vinyle 180 grammes noir

Mondo, en collaboration avec Troll Court / WaterTower Music, est fier de présenter le premier pressage vinyle du dernier chef-d'œuvre de mix-tape organisé par le scénariste/réalisateur James Gunn... la bande originale de son film d'action-aventure de super-héros THE SUICIDE SQUAD.



« Un film pour moi, c'est deux choses », dit Gunn, « L'image et le son. C'est ainsi que vous associez ces deux choses qui aident à raconter une histoire et, espérons-le, à émouvoir un public. Donc, la musique est incroyablement importante ! »



THE SUICIDE SQUAD (Original Soundtrack), que Gunn appelle sa « mix tape organisée » correspond à l'énergie d'une histoire sur une collection des délinquants les plus dégénérés de la gamme DC, mettant en vedette tout le swing des années 50 (Louis Prima's « Just A Gigolo / I Ain't Got Nobody (And Nobody Cares For Me - Medley') au punk rock des années 80 ('People Who Died' de Jim Carroll Band) à la samba pop moderne et au hip-hop brésilien ('Samba Na Sola' de Ceú) et Drik « Quem Tem Joga » de Barbosa respectivement), aux côtés des classiques du Kansas, des Pixies et de Johnny Cash, aux côtés d'une poignée d'étoiles montantes d'aujourd'hui comme le petit-fils et Jessie Reyez ; en plus de leurs propres chansons, ces deux derniers interprètent même le duo "Rain" qui a été écrit spécifiquement pour le film.



Pressé sur un vinyle 180 grammes noir

En partenariat avec Netflix, Mondo a le plaisir de présenter la partition primée aux Emmy Awards de Carlos Rafael Rivera pour la série à succès en 2020 de Netflix, THE QUEEN'S GAMBIT, écrite et réalisée par Scott Frank.



Pour cette série, Carlos Rafael Rivera a livré l'une des partitions les plus marquantes de ces dernières années. Fait inhabituel, il s'agit d'une partition entièrement classique : riche, somptueuse et tout à fait envoûtante. La musique est certainement un personnage clef du show, reflétant la vie de Beth... à partir de pièces méditatives pour piano solo, représentant ses premières années d'enfance dans un orphelinat, avec des instruments et des thèmes ajoutés au fil des années.



"Travailler sur THE QUEEN'S GAMBIT avec le réalisateur Scott Frank a été une merveilleuse expérience créative, et c'est à la fois époustouflant et captivant de voir l'énorme impact que la série a eu sur le public du monde entier. Avec la sortie du vinyle, j'espère apporter la musique de THE QUEEN'S GAMBIT aux auditeurs et aux collectionneurs du monde entier pour être apprécié encore et encore », a déclaré le compositeur Carlos Rafael Rivera



À partir du moment où vous posez les yeux (et les oreilles) sur THE QUEEN'S GAMBIT, il est évident que c'est extraordinaire... comme un éclair dans une bouteille, nous sommes obsédés par la série depuis sa diffusion en 2020, et sommes ravis que Mondo sorte cette incroyable partition primée aux EMMY sur vinyle.



L'emballage incroyable d'Alan Hynes est la cerise sur le gâteau ici. C'est aussi complexe et ahurissant que le spectacle lui-même et sans aucun doute l'un des traitements les plus incroyables de l'année.



Manchon Extérieur Illusion D'optique 3d Découpé Sur Mesure

Manches Intérieures Découpées Sur Mesure

2 Vinyles Noirs Et Blancs

Notes En Doublure Par Charlie Bridgen

Si vous êtes fans de vinyles, Just for Games, annonce l'arrivée de plusieurs gros vinyles chez nous, sans passer par la case import.