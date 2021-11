En plus du buste (qui à l'air sublime lui aussi, Iron Studios, vient de dévoiler, une sublime statue pour Vision.La statue est entièrement en résine, peint à la main, comme d'habitude.Par contre, niveau prix, nous sommes bien au dessus de d'habitude, avec pour cette beauté un prix d'environ 1300€La bête mesure 73cm de hauteur, c'est quand même énorme pour une statue de chez Iron Studios, avec un poids de 8kg.

Like

Who likes this ?

posted the 11/01/2021 at 06:40 PM by leblogdeshacka